بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

هيكتور فورت - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن إعارة ظهيره الأيمن هيكتور فورت إلى نادي إلتشي لمدة موسم واحد.

وأنهى برشلونة كل مشاكل تسجيل اللاعبين، آخرها إدراج روني في فريق الرديف، بعد تسجيل جيرارد مارتين وفويتشيك تشيزني.

وبذلك أيضا تمكن من تسجيل مارك بيرنال مع الفريق الأول.

وتأسس الظهير الأيمن في برشلونة وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

ولعب فورت في الموسم الماضي 20 مباراة بواقع 638 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وإجمالا لعب فورت 30 مباراة مع برشلونة وصنع 3 أهداف دون التسجيل.

وحصد اللاعب الإسباني الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بواثع الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وبطولة السوبر.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع الحارس جوان جارسيا من إسبانيول والمهاجم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وغادر باو فيكتور وأليكس فالي وبابلو توري وكليمينت لونجليه وأندر أسترالاجا وأنسو فاتي مقابل 23 مليون يورو.

هيكتور فورت برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز بنفيكا يضم لوكيباكيو من إشبيلية سوسيداد يضم كارلوس سولير من باريس سان جيرمان عاد إلى حيث تألق.. بيتيس يعلن ضم أنتوني بشكل نهائي فياريال يتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس رومانو: إشبيلية يتمم تعاقده مع أليكسيس سانشيز ذا أثليتك: تشيلسي يجمد مفاوضاته لضم فيرمين لوبيز
أخر الأخبار
مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية ساعة | الكرة المصرية
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي ساعة | الكرة الأوروبية
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية 2 ساعة | منتخب مصر
مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس 2 ساعة | ميركاتو
أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة 2 ساعة | منتخب مصر
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512575/بعد-حل-أزمات-التسجيل-برشلونة-يعلن-إعارة-فورت