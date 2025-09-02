بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت

أعلن نادي برشلونة عن إعارة ظهيره الأيمن هيكتور فورت إلى نادي إلتشي لمدة موسم واحد.

وأنهى برشلونة كل مشاكل تسجيل اللاعبين، آخرها إدراج روني في فريق الرديف، بعد تسجيل جيرارد مارتين وفويتشيك تشيزني.

وبذلك أيضا تمكن من تسجيل مارك بيرنال مع الفريق الأول.

وتأسس الظهير الأيمن في برشلونة وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

ولعب فورت في الموسم الماضي 20 مباراة بواقع 638 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وإجمالا لعب فورت 30 مباراة مع برشلونة وصنع 3 أهداف دون التسجيل.

وحصد اللاعب الإسباني الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بواثع الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وبطولة السوبر.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع الحارس جوان جارسيا من إسبانيول والمهاجم ماركوس راشفورد على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد.

وغادر باو فيكتور وأليكس فالي وبابلو توري وكليمينت لونجليه وأندر أسترالاجا وأنسو فاتي مقابل 23 مليون يورو.