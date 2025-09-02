مارسيليا يستعير بافارد من إنتر

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 00:32

كتب : FilGoal

بنجامين بافار - إنتر ضد بايرن ميونيخ

أعلن نادي مارسيليا استعارة بنجامين بافارد لاعب إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف مارسيليا أن الإعارة لمدة موسم واحد.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن مارسيليا استعارة بافارد مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون يورو.

وكان إنتر قد تعاقد مع المدافع الفرنسي في صيف 2023 قادما من بايرن ميونيخ مقابل 31 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 2028.

البديل حاضر

وكان إنتر قد توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي لاستعارة مانويل أكانجي في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

وأوضح التقرير أن الدولي السويسري سينتقل إلى إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضاف التقرير أن إنتر سيدفع مليون يورو مع خيار شراء بقيمة 15 مليون يورو.

وسيصبح خيار الشراء إلزاميًا في حال فوز إنتر بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وفقا للتقرير.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في الساعات المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

بنجامين بافارد إنتر مارسيليا ميركاتو
