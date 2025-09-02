كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي
الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 00:06
كتب : FilGoal
أعلن نادي الزمالك التعاقد مع عمرو عبد السلام لتدعيم مركز حراسة المرمى في فريق كرة اليد للرجال.
ويأتي التعاقد مع عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي إلى نادي ماجديبورج الألماني.
وسبق ولعب عبد السلام مع أندية سموحة والأولمبي، قبل أن ينتقل إلى السعودية لخوض فترة احتراف طويلة.
وفي السعودية لعب عمرو عبد السلام مع أندية أهلي جدة والوحدة والخليج والنور.
كما حصل على الجنسية السعودية وأصبح لاعبا في صفوف المنتخب السعودي لكرة اليد.
