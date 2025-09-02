كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي

الثلاثاء، 02 سبتمبر 2025 - 00:06

كتب : FilGoal

عمرو عبد السلام حارس مرمى الزمالك لكرة اليد

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع عمرو عبد السلام لتدعيم مركز حراسة المرمى في فريق كرة اليد للرجال.

ويأتي التعاقد مع عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي إلى نادي ماجديبورج الألماني.

وسبق ولعب عبد السلام مع أندية سموحة والأولمبي، قبل أن ينتقل إلى السعودية لخوض فترة احتراف طويلة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة يد - سيف الدرع ومحمد علي وجها لوجه في نهائي السوبر الإسباني البرتغالي يد - يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل يخسران السوبر الفرنسي

وفي السعودية لعب عمرو عبد السلام مع أندية أهلي جدة والوحدة والخليج والنور.

كما حصل على الجنسية السعودية وأصبح لاعبا في صفوف المنتخب السعودي لكرة اليد.

الزمالك كرة يد عمرو عبد السلام
نرشح لكم
كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة يد - سيف الدرع ومحمد علي وجها لوجه في نهائي السوبر الإسباني البرتغالي يد - يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل يخسران السوبر الفرنسي يد - قداح يتوج بالسوبر البولندي خبر في الجول - فيتسلار الألماني يتقدم بعرض رسمي لضم كريم هنداوي.. وخطوة متبقية يد - سيف الدرع يتوج بأول لقب مع برشلونة كرة يد - محمد علي يفوز بالسوبر البرتغالي مع لشبونة كرة يد - بيلد: كريم هنداوي ضمن المرشحين للانتقال إلى ماجديبورج بعد إيقاف حارسه
أخر الأخبار
مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية ساعة | الكرة المصرية
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي ساعة | الكرة الأوروبية
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية ساعة | منتخب مصر
مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس ساعة | ميركاتو
أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة ساعة | منتخب مصر
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512570/كرة-يد-الزمالك-يضم-الحارس-عمرو-عبد-السلام-لتعويض-رحيل-كريم-هنداوي