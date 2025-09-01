مصدر من المنتخب لـ في الجول: مروان عطية جاهز للمشاركة أمام بوركينا

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 23:44

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - مروان عطية

أكد مصدر من منتخب مصر على جاهزية مروان عطية لاعب وسط الفراعنة والأهلي للمشاركة في المباريات.

مروان عطية

النادي : الأهلي

مصر

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مروان عطية سليم وجاهز طبيا بنسبة 100% للمشاركة أمام بوركينا في تصفيات المونديال ولا يوجد أي أزمة مع الأهلي".

وغاب مروان عطية عن الملاعب منذ كأس العالم للأندية مع الأهلي بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة:
6 محترفين في قائمة منتخب مصر للشباب بالمعسكر الأخير قبل كأس العالم تصفيات كأس العالم – موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا والقنوات الناقلة استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو.. تحديد يوم 7 سبتمبر موعدا لسفر منتخب مصر

ويغيب مروان عن مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا المقبلة بسبب الإيقاف.

ويواجه منتخب مصر نظيره الإثيوبي يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة.

بينما تحدد يوم 7 من الشهر نفسه موعدا للسفر إلى بوركينا فاسو استعدادا لخوض المباراة الثانية.

وشهدت قائمة منتخب مصر انضمام عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي لأول مرة.

كذلك عاد مهند لاشين لقائمة الفراعنة لأول مرة منذ كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وانضم مروان عطية لاعب الأهلي للقائمة بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب إمام عاشور لاعب الأحمر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفى شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك) -عبد العزيز البلعوطي (البنك الأهلي)

خط الدفاع: رامي ربيعة (العين الإماراتي) - خالد صبحي (المصري) - عمرو الجزار (البنك الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد ربيعة (زد) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي)

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة) - نبيل عماد (الزمالك) - مروان عطية (الأهلي) - محمود صابر (زد) - مهند لاشين (بيراميدز) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) – عمر مرموش (مانشستر سيتي) – إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – أسامة فيصل

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر في استاد القاهرة قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 10 سبتمبر المقبل.

ووافقت الجهات الأمنية على تحديد 50 ألف تذكرة لجماهير مصر في مباراة إثيوبيا.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى بتصفيات المونديال برصيد 16 نقطة، مبتعدا عن أقرب ملاحقيه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

مروان عطية منتخب مصر الأهلي
نرشح لكم
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق تصفيات كأس العالم – موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا والقنوات الناقلة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب عدم استدعاء ثنائي ليفربول وأرسنال لمنتخب الشباب "ثلاث مواجهات ودية وموعد السفر".. في الجول يكشف برنامج منتخب الشباب قبل كأس العالم 6 محترفين في قائمة منتخب مصر للشباب بالمعسكر الأخير قبل كأس العالم
أخر الأخبار
مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية ساعة | الكرة المصرية
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية 2 ساعة | منتخب مصر
مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس 2 ساعة | ميركاتو
أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة 2 ساعة | منتخب مصر
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512566/مصدر-من-المنتخب-لـ-في-الجول-مروان-عطية-جاهز-للمشاركة-أمام-بوركينا