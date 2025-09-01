بنفيكا يضم لوكيباكيو من إشبيلية

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

دودي لوكيباكيو

أعلن نادي بنفيكا التعاقد مع دودي لوكيباكيو قادما من إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن مدة التعاقد تمتد حتى 2030.

وبحسب التقارير الصحفية فإن بنفيكا أبرم الصفقة مقابل 20 مليون يورو.

وخاض لوكيباكيو مع إشبيلية خلال الموسم الجاري مباراتين وسجل هدفا دون الصناعة.

ولعب الجناح الأيسر في الموسم الماضي 39 مباراة مع إشبيلية وسجل 11 هدفا وصنع هدفين آخرين.

وإجمالا شارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع إشبيلية 68 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 3 آخرين.

