لاعب دجلة لـ في الجول: حزين على ضياع فرصة هدف رائع أمام الزمالك

عبر علي حسين لاعب وادي دجلة عن شعوره بالحزن لإهداره فرصة تسجيل هدف في مباراة الزمالك.

وفاز وادي دجلة على الزمالك بهدفين لهدف في الجولة الخامسة من الدوري المصري. في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وقال علي حسين لـFilGoal.com: "حزين على ضياع فرصة الهدف الثالث أمام الزمالك، الفرصة انتشرت بشكل كبير جدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنها لم تنتهي بهدف ولذلك كنت أتمنى التسجيل".

وأضاف "مواجهة الزمالك كانت رائعة والحضور الجماهير جعلها مباراة ممتعة، والجمهور يشجع أي لاعب للظهور بشكل جيد".

وخلال المباراة أهدر علي حسين فرصة إضافة الهدف الثالث لوادي دجلة بعدما مر من دفاع الزمالك بشكل رائع وحاول وضع الكرة من أعلى الحارس لكنها خرجت من الملعب.

وعادي وادي دجلة للدوري المصري الممتاز الموسم الحالي، وذلك بعد عودة مواسم في دوري الدرجة الثانية.