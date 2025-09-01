قناة الأهلي: النحاس مدرب مؤقت لفترة قصيرة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي

كشفت قناة الأهلي عن اقتراب عماد النحاس المدرب العام لفريق كرة القدم من تولي مهمة المدرب المؤقت في الفترة الحالية.

وقالت القناة إن عماد النحاس سيتولى تدريب الأهلي بشكل مؤقت لفترة قصيرة جدا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأن الأهلي لن يتسرع في تعيين المدرب الأجنبي، ولم يفكر في تعيين مدير فني مصري من أحد أندية الدوري بشكل مؤقت ليرحل بعد عدة أيام.

وكذلك هناك الكثير من السير الذاتية للمدربين الأجانب يتم دراستها في الوقت الحالي لاختيار مدرب الأهلي الجديد.

ويتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأعلن الأهلي إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

ولعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات وهي:

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2