قناة الأهلي: النحاس مدرب مؤقت لفترة قصيرة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - عماد النحاس

كشفت قناة الأهلي عن اقتراب عماد النحاس المدرب العام لفريق كرة القدم من تولي مهمة المدرب المؤقت في الفترة الحالية.

وقالت القناة إن عماد النحاس سيتولى تدريب الأهلي بشكل مؤقت لفترة قصيرة جدا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأن الأهلي لن يتسرع في تعيين المدرب الأجنبي، ولم يفكر في تعيين مدير فني مصري من أحد أندية الدوري بشكل مؤقت ليرحل بعد عدة أيام.

أخبار متعلقة:
الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية ريبيرو: يهمني ترك ذكرى جيدة في الأهلي.. وأشكر الجميع

وكذلك هناك الكثير من السير الذاتية للمدربين الأجانب يتم دراستها في الوقت الحالي لاختيار مدرب الأهلي الجديد.

ويتوقف الدوري المصري في الوقت الحالي وسيعود الأهلي للعب يوم 14 سبتمبر الجاري.

وأعلن الأهلي إقالة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق.

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

ولعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات وهي:

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

الأهلي عماد النحاس الدوري المصري
نرشح لكم
لاعب دجلة لـ في الجول: حزين على ضياع فرصة هدف رائع أمام الزمالك الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية ريبيرو: يهمني ترك ذكرى جيدة في الأهلي.. وأشكر الجميع ترتيب الهدافين في الدوري بعد الجولة الخامسة.. الثنائي الجزائري لـ المصري في الصدارة ترتيب الدوري - المصري في الصدارة بعد الجولة الخامسة.. وبيراميدز والأهلي خارج المربع طولان: لم أنسق مع حسام حسن قبل اختيار قائمة منتخب مصر الثاني الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك رباعي الأهلي وثنائي بيراميدز ولاعب الزمالك.. إبراهيم حسن يكشف غيابات منتخب مصر
أخر الأخبار
مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية 52 دقيقة | الكرة المصرية
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي ساعة | الكرة الأوروبية
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد ساعة | الكرة الأوروبية
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية ساعة | منتخب مصر
مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس ساعة | ميركاتو
أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة ساعة | منتخب مصر
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512560/قناة-الأهلي-النحاس-مدرب-مؤقت-لفترة-قصيرة-لحين-التعاقد-مع-مدير-فني-أجنبي