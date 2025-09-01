الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي يوم 19 سبتمبر موعدا لاجتماع الجمعية العمومية للنادي، الذي سيقام في المقر الرئيسي في الجزيرة.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عبر قناة النادي: "تم تحديد يوم 19 سبتمبر لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد تعديلات اللائحة وفقا لقانون الرياضة الجديد".

وأضاف "الحد الأدنى سيكون 5 آلاف عضو نظرا لتجاوز عدد أضعاء الجمعية العمومية لـ 200 ألف عضو".

وأوضح "بمجرد وصول خطاب وزارة الرياضة سيتم تعديل الكشوف لتتضمن الأعضاء الذين سددوا الاشتراكات للعام المالي 2024-2025".

وعن موعد الانتخابات قال: "مجلس الإدارة حريص على إجراء الانتخابات في موعدها ويرتبط الموعد الجديد بضوابط النظام الأساسي".

واختتم "حين نحصل على موافقة الوزارة سنبدأ في الإجراءات وستتم قبل نهاية العام".