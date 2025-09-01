الصفقة الـ 10.. ميلان يضم ديفيد أودوجو

أعلن نادي ميلان التعاقد مع ديفيد أودوجو قادما من فولفسبورج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي أن عقد أودوجو يمتد حتى 2029.

وبحسب التقارير الإخبارية فإن الصفقة تمت مقابل 10 ملايين يورو.

ويبلغ اللاعب من العمر 19 عاما ويلعب في مركز الدفاع.

وشارك أودوجو في 3 مباريات فقط مع الفريق الأول لفولفسبورج.

وكان ميلان قد تعاقد مع كريستوفر نكونكو وأردون ياشاري وصامويل ريتشي وكوني دي فينتر وبيرفيس إستوبينيان وزاشاري أثيكامي وأدريان رابيو ولوكا مودريتش وبييترو تيراتشانو.