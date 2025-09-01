الهلال يضم المدافع التركي يوسف أكتشيشيك
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 22:18
كتب : FilGoal
أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع التركي يوسف أكتشيشيك مدافع فنربخشة التركي.
ووقع المدافع التركي البالغ من العمر 19 عاما مع الهلال لمدة 4 مواسم وحتى عام 2029.
وتعاقد الهلال حتى الآن مع كل من داروين نونيز وثيو هيرنانديز وعلي لاجامي وعبد الكريم داريسي.
وفاز الهلال السعودي في الجولة الأولى من الدوري على الرياض بهدفين دون رد.
وكان الهلال اعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.
وخلال كأس العالم للأندية وصل الهلال إلى دور الثمانية قبل أن يودع البطولة أمام فلومينينسي البرازيلي.
