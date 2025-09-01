ريبيرو: يهمني ترك ذكرى جيدة في الأهلي.. وأشكر الجميع

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 22:10

كتب : حسام نور الدين

خوسيه ريبيرو - مدرب الأهلي

وجه خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للأهلي الشكر للجميع على الفترة التي قضاها مع الفريق الأحمر.

وحرص ريبيرو على وداع الطاقم المساعد له في الأهلي، وذلك بعد إعلان رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال ريبيرو عبر موقع الأهلي: "أشكر الطاقم المساعد لي في الأهلي لحضوره من أجل وداعي وهذا يؤكد أننا عملنا كفريق وبدأنا المشروع لكنه لم يكتمل والنتائج لم تكن مثلما ينتظر الجمهور".

وأضاف "حاولنا أن نعمل باحترافية وأعطينا كل قوتنا لخدمة النادي وفي النهاية مصلحة الأندية هي الأهم".

وواصل "يهمني أن أرحل وأنا أترك ذكرى جيدة هنا وكل فرد يضيف للنادي بقدر بسيط".

وتابع "هذا هو القدر والحياة سوف تستمر ولن تقف".

وأشار "لقد حان الوقت للرحيل، لكنني أرحل بكل حب وامتنان للنادي الأهلي، وصلت إلى هنا منذ ثلاثة أشهر، وكان شرفًا عظيمًا أن أعمل داخل هذا الكيان الكبير، وأن أساهم في قيادة الفريق في بطولات ومسابقات كبرى عالمية ومحلية".

وأردف "أرحل وأنا فخور بهذه الفترة وممتن لكل من ساندني. سأظل داعمًا للأهلي من الخارج، وأتمنى للنادي ولجماهيره كل التوفيق في المستقبل. كانت تجربة رائعة ومليئة بالتحديات، وشرف لنا أننا دافعنا عن شعار الأهلي".

وأتم تصريحاته "أوجه رسالة لجماهير الأهلي استمروا في دعم الفريق بشكل إيجابي، لأن هذا الدعم يصنع الفارق ويساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، فالأهلي يحتاج دائمًا إلى مساندة جماهيره، وأثق أن الفريق سيواصل تحقيق النجاحات".

وألحق بيراميدز الهزيمة الأولى بالأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، وفاز عليه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.

وتلقى الأهلي هزيمته الأولى في الدوري من أصل 4 مباريات، ليتوقف رصيده عند 5 نقاط ويتراجع للمركز الـ12 بجدول الترتيب.

وقاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات بين الدوري وكأس العالم للأندية، فاز في واحدة فقط، وخسر مرتين، وتعادل 4 مرات.

واستمر مع الفريق الأحمر لمدة 94 يوما.

وسجل الأهلي مع ريبيرو 10 أهداف، بينما تلقى الفريق 11 هدفا.

ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب ريبيرو مع الأهلي.

لعب ريبيرو مع الأهلي 7 مباريات

الأهلي × إنتر ميامي 0-0

الأهلي × بالميراس 0-2

الأهلي × بورتو 4-4

الأهلي × مودرن سبورت 2-2

الأهلي × فاركو 4-1

الأهلي × غزل المحلة 0-0

الأهلي × بيراميدز 0-2

الأهلي ريبيرو الدوري المصري
