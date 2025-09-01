أهلي جدة يضم البرازيلي ماتيوس جونسالفيس

أعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع البرازيلي ماتيوس جونسالفيس قادما من نادي فلامنجو البرازيلي.

وسيتم قيد اللاعب البرازيلي في قائمة أهلي جدة تحت السن، وذلك لأن قائمة الفريق تضم 8 أجانب فوق السن.

وتنص لوائح الدوري السعودي على قيد لاعبين فقط من مواليد 2004 أو بعد ذلك في قائمة كل فريق.

ويبلغ جونسالفيس من العمر 20 عاما ولعب مع فريقه السابق 18 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

وفاز أهلي جدة في أولى مبارياته بالدوري السعودي على نيوم بهدف دون رد.

وتوج أهلي جدة في الموسم الماضي بدوري أبطال آسيا، وكذلك فاز بالسوبر السعودي قبل أيام.

ويلعب في كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من مواجهة بيراميدز مع أوكلاند سيتي.