فنربخشة يضم ماركو أسينسيو

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 20:45

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو ينضم لفنرخبشة

أعلن نادي فنربخشة تعاقده مع ماركو أسينسيو قادما من باريس سان جيرمان.

ووقع الجناح الإسباني على عقد لمدة 3 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

صاحب الـ 29 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا.

أخبار متعلقة:
ماركا: النيابة العامة تطلب سجن أسينسيو لنشره مقطع جنسي لامرأتين ريال مدريد يقترب من تجديد عقد أسينسيو للعب تحت قيادة مورينيو.. تقرير: فنربخشة يتفق مع سان جيرمان لضم أسينسيو تقرير: فنربخشة يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان من أجل ضم أسينسيو

وقال أسينسيو عبر موقع النادي: "أنا سعيد جدا بالتواجد هنا، لا يمكنني الانتظار للعب أمام جماهيرنا، لقد أخبروني أن الأجواء هنا رائعة".

وكان أسينسيو قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2023 قادما من ريال مدريد.

وخلال الموسم الماضي برفقة باريس سان جيرمان وأستون فيلا شارك أسينسيو في 37 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 آخرين.

وتعاقد فنربخشة حتى الآن مع كريم أكتوكوجلو ودورجيليس نيني وأرشي براون وإدسون ألفاريز ونيلسون سيميدو وطارق سيتين وعبد العزيز فال وجون دوران

ماركو أسينسيو فنربحشة باريس سان جيرمان
نرشح لكم
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت مارسيليا يستعير بافارد من إنتر حقق ما أراده.. ويسا ينتقل إلى نيوكاسل لا مزيد من الدراما.. جاكسون إلى بايرن ميونيخ أستون فيلا يضم هارفي إليوت
أخر الأخبار
إعارة جديدة.. نيلسون إلى برينتفورد 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
الحضري: لا يوجد منتخب أول وثاني لمصر.. وننتظر دعم جمهور الإسماعيلية 17 دقيقة | منتخب مصر
مصير أونانا مجهول.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع لامينس 18 دقيقة | ميركاتو
أحمد حسن: هدفنا أن يظهر منتخب مصر بصورة جيدة في كأس العرب وينافس على البطولة 19 دقيقة | منتخب مصر
عاد إلى إسبانيا.. إشبيلية يضم أليكسيس سانشيز 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد حل أزمات التسجيل.. برشلونة يعلن إعارة فورت 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مارسيليا يستعير بافارد من إنتر 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
حقق ما أراده.. ويسا ينتقل إلى نيوكاسل 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512545/فنربخشة-يضم-ماركو-أسينسيو