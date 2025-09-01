فنربخشة يضم ماركو أسينسيو

أعلن نادي فنربخشة تعاقده مع ماركو أسينسيو قادما من باريس سان جيرمان.

ووقع الجناح الإسباني على عقد لمدة 3 مواسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

صاحب الـ 29 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا إلى أستون فيلا.

وقال أسينسيو عبر موقع النادي: "أنا سعيد جدا بالتواجد هنا، لا يمكنني الانتظار للعب أمام جماهيرنا، لقد أخبروني أن الأجواء هنا رائعة".

وكان أسينسيو قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2023 قادما من ريال مدريد.

وخلال الموسم الماضي برفقة باريس سان جيرمان وأستون فيلا شارك أسينسيو في 37 مباراة وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 آخرين.

وتعاقد فنربخشة حتى الآن مع كريم أكتوكوجلو ودورجيليس نيني وأرشي براون وإدسون ألفاريز ونيلسون سيميدو وطارق سيتين وعبد العزيز فال وجون دوران