منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 20:27

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب - أسامة نبيه

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، وذلك في مشروع المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، ويستمر المعسكر حتى يوم 9 سبتمبر الجاري.

ويسافر منتخب مصر إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر الجاري لاستكمال معسكره الختامي استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم بتشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر القادم.

وتضم مجموعة الفراعنة: اليابان ونيوزيلاندا وتشيلي.

وأدي المنتخب تدريبه الأول اليوم فى معسكر الهدف المقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية مع الجبلين السعودي يوم الأربعاء المقبل والشرطة العراقي يوم السبت القادم والثالثة يوم 9 سبتمبر الجاري فى ختام المعسكر.

بينما يتم المفاضلة في المواجهة الودية الثالثة بين فريقي الزمالك أو بيراميدز وستكون ضد الفريق الأول.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

وتم الاتفاق مع منتخب كوستاريكا لمواجهته وديا في تشيلي قبل كأس العالم للشباب.

ويسعى الاتحاد المصري للتنسيق لخوض مباراة ودية ثانية في تشيلي بجانب كوستاريكا.

ويعد ذلك المعسكر هو الأخير قبل السفر إلى تشيلي لخوض البطولة.

وشهدت القائمة تواجد 6 محترفين وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين وتيبو جابرييل لاعب هوفنهايم لاعب ماينز وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير وعمرو بيبو لاعب أراو لاعب أراو السويسري وعمر خضر لاعب أستون فيلا.

