رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس

توصل نادي فولام إلى اتفاق مع نظيره شاختار للتعاقد مع كيفن سانتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن فولام اتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت.

ورفض نادي شاختار عرضين من فولام سابقا وبلغ العرض الثاني قيمته 37 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد كيفن في 2028 ويبلغ من العمر 22 عاما.

وتفوق كيفن على جوان ألفينا لاعب الزمالك الحالي في إحصائية اللاعب الأكثر مراوغة في الدوري الأوكراني الموسم الماضي.

وبلغت مراوغات كيفن في المباراة الواحدة 5.7 بنسبة نجاح 78%، بينما جوان ألفينا 5.2 في اللقاء الواحد بنسبة نجاح 72%.

ولعب الجناح الأيسر مع شاختار خلال الموسم الحالي في 3 مباريات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.