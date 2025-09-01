خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 20:12

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس

توصل نادي فيردر بريمن إلى اتفاق مع نظيره باير ليفركوزن لاستعارة فيكتور بونيفاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن فيردر بريمن توصل لاتفاق مع باير ليفركوزن لاستعارة فيكتور بونيفاس لمدة موسم.

وأفادت أن اللاعب النيجيري خضع للفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى بريمن.

وكان ميلان قد اتفق مع ليفركوزن على ضم بونيفاس قبل فترة قصيرة.

وانسحب ميلان من الصفقة بعد خضوعه لـ 4 فحوصات طبية وكشفت أن ركبته اليمنى ليست سليمة 100% بحسب التقارير الإخبارية.

صاحب الـ 24 عاما خاض الموسم الماضي 27 مباراة في جميع المسابقات بسبب الإصابات وسجل 11 وصنع 2.

وأجرى بونيفاس الكشف الطبي لكن هناك تخوف في ميلان بسبب إصابات اللاعب الموسم الماضي وإجراء جراحتين في الركبة في عامي 2019 و2020.

فيكتور بونيفاس
