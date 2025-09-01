أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 19:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع يونس موسى لاعب ميلان.
وانضم موسى لأتالانتا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.
وكان موسى قد انضم لميلان في 2023 قادما من فالنسيا.
وشارك موسى مع ميلان في 82 مباراة وتمكن من صناعة 5 أهداف ولم يسجل.
الأمريكي صاحب الـ 22 عاما شارك في مباراتين مع ميلان خلال الموسم الحالي.
وتعاقد أتالانتا حتى الآن مع ماركو سبورتيو وأوديلون كوسونو وجيوفاني بونفانتي وميتشيل باكير وهونيست أهانور وماركو بريسكيانيني ونيكولا زاليفسكي ولازار ساماردزيتش وكاميلدين سوليمانا ونيكولا كرستوفيتش.
