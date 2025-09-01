أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 19:50

كتب : FilGoal

يونس موسى - ميلان

أعلن نادي أتالانتا تعاقده مع يونس موسى لاعب ميلان.

وانضم موسى لأتالانتا على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وكان موسى قد انضم لميلان في 2023 قادما من فالنسيا.

أخبار متعلقة:
أتالانتا يعلن ضم زاليفسكي من إنتر عقب انسحاب إنتر.. لوكمان يعود إلى أتالانتا بعد انتهاء الإجازة التي منحها لنفسه فارق 10 ملايين في شهر.. رومانو: أتالانتا يتفق مع إنتر على ضم زاليفسكي سكاي: أتالانتا يحاول ضم جوسينس مجددا.. ورد فيورنتينا

وشارك موسى مع ميلان في 82 مباراة وتمكن من صناعة 5 أهداف ولم يسجل.

الأمريكي صاحب الـ 22 عاما شارك في مباراتين مع ميلان خلال الموسم الحالي.

وتعاقد أتالانتا حتى الآن مع ماركو سبورتيو وأوديلون كوسونو وجيوفاني بونفانتي وميتشيل باكير وهونيست أهانور وماركو بريسكيانيني ونيكولا زاليفسكي ولازار ساماردزيتش وكاميلدين سوليمانا ونيكولا كرستوفيتش.

يونس موسى أتالانتا ميلان
نرشح لكم
عاد من بوابة الغريم.. ميلان يعلن ضم رابيو تقرير: فولام يتفق مع ميلان على استعارة تشوكويزي بيرنلي يضم لاعب وسط بنفيكا فنربخشة يضم ماركو أسينسيو تين هاج: العلاقة مع ليفركوزن لم تكن أبدا مبنية على الثقة بيننا رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز
أخر الأخبار
عاد من بوابة الغريم.. ميلان يعلن ضم رابيو 2 دقيقة | ميركاتو
أهلي جدة يضم البرازيلي ماتيوس جونسالفيس 5 دقيقة | سعودي في الجول
سوسيداد يضم كارلوس سولير من باريس سان جيرمان 22 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: فولام يتفق مع ميلان على استعارة تشوكويزي 23 دقيقة | ميركاتو
بيرنلي يضم لاعب وسط بنفيكا 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عاد إلى حيث تألق.. بيتيس يعلن ضم أنتوني بشكل نهائي 50 دقيقة | الدوري الإسباني
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: العلاقة مع ليفركوزن لم تكن أبدا مبنية على الثقة بيننا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512540/أتالانتا-يستعير-يونس-موسى-من-ميلان