ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز

كشفت صحيفة ديلي ميل عن خطوة متأخرة بعرض البرتغالي رافاييل لياو نجم ميلان على ليفربول.

وبحسب الصحفي لويس ستيل، فإن ليفربول قد رفض هذه الفكرة.

وافتتح ميلان الدوري الإيطالي بالخسارة أمام كريمونيسي 2-1، في غياب لياو.

وأوضح ميلان أن لياو يعانى من شد في عضلة السمانة.

وأصيب النجم البرتغالي خلال فوز فريقه 2-0 على باري في كأس إيطاليا.

وظهر لياو في 50 مباراة مع ميلان الموسم الماضي بكل المسابقات.

وسجل الدولي البرتغالي 12 هدفا وصنع 13.

ويرتبط البرتغالي بعقد يمتد مع ميلان حتى 2028 وبشرط جزائي يصل لـ 175 مليون يورو.

وبقميص ميلان خلال 258 مباراة سجل 70 هدفا وصنع 62 في جميع المسابقات وتوج بلقبي الدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي.