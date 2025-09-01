مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 19:29

كتب : FilGoal

يوليان فايجل

كشف رولاند فيركوس المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ عن تواجد يوليان فايجل لاعب الفريق في السعودية للانضمام إلى القادسية.

ومن المقرر أن تبرم الصفقة بشكل بيع وليس إعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال فيركوس لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "يوليان فايجل يستحق التقدير، أستطيع أن أؤكد أنه في السعودية للانضمام إلى القادسية، نحن على المسار الصحيح الأمر يتعلق بصفقة بيع وليس إعارة".

وبرز اللاعب الألماني رفقة بوروسيا دورتموند تحت قيادة يورجن كلوب إذ توج ببطولة السوبر الألماني وكأس ألمانيا.

واستمر اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع دورتموند لمدة 5 مواسم.

وانتقل فايجل إلى بنفيكا مقابل 20 مليون يورو في شتاء 2020.

وأعير إلى مونشنجلادباخ قبل أن يضمه بشكل نهائي مقابل 7 ملايين يورو.

