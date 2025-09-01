النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 19:22
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي الشمس التعاقد مع أحمد شديد قناوي لاعب الأهلي والمصري السابق.
أحمد شديد قناوي
النادي : الشمس
وينشط نادي الشمس في دوري الدرجة الثانية المصري.
ويعد نادي الشمس هو تاسع الأندية التي يلعب لها أحمد شديد قناوي في مسيرته في الكرة المصرية.
لتكون الأندية التي لعب لها أحمد شديد قناوي كالآتي:
الأهلي – المصري – طلائع الجيش – أسوان – الإنتاج الحربي – حرس الحدود – لافيينا – السكة الحديد – الشمس
ويبلغ أحمد شديد قناوي من العمر 39 عاما، وسبق له ولعب 12 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.
وكان أول ظهور له في الدوري المصري في موسم 2005/2006.
نرشح لكم
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي فياريال يتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس
أخر الأخبار
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو 8 دقيقة | الكرة الأوروبية