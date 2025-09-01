النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس

أعلن نادي الشمس التعاقد مع أحمد شديد قناوي لاعب الأهلي والمصري السابق.

وينشط نادي الشمس في دوري الدرجة الثانية المصري.

ويعد نادي الشمس هو تاسع الأندية التي يلعب لها أحمد شديد قناوي في مسيرته في الكرة المصرية.

لتكون الأندية التي لعب لها أحمد شديد قناوي كالآتي:

الأهلي – المصري – طلائع الجيش – أسوان – الإنتاج الحربي – حرس الحدود – لافيينا – السكة الحديد – الشمس

ويبلغ أحمد شديد قناوي من العمر 39 عاما، وسبق له ولعب 12 مباراة دولية بقميص منتخب مصر.

وكان أول ظهور له في الدوري المصري في موسم 2005/2006.