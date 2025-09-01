فياريال يتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 19:19

كتب : FilGoal

جيورجيس ميكاتاوتادزي

أعلن نادي فياريال تعاقده مع جيورجيس ميكاوتادزي قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

المهاجم الجورجي انتقل إلى فياريال لمدة 6 سنوات حتى عام 2031.

صاحب الـ 24 عاما كان قد انضم إلى ليون في بداية الموسم الماضي قادما من ميتز.

وخلال الموسم الماضي شارك المهاجم الجورجي في 47 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 11 آخرين، كما سجل هدفا في أول مباراتين بالدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي.

وتعاقد فياريال حتى الآن مع كل من أرناو تيناس وريناتو فييجا ورافا مارين وسانتياجو مورينو وأدريا ألتيميرا وألبيرتو موليرو وتايو بيوكنان وتاني أولواسي وكارت إيتا إيون وباو كابانيس وتوماس بارتي.

وحصل فياريال على 7 نقاط من أول 3 جولات بالدوري الإسباني خلال الموسم الحالي بفوزين وتعادل.

فياريال أولمبيك ليون جيورجيس ميكاتاوتدزي
