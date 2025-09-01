سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول

رفض إيجور جوليو لاعب برايتون الانتقال إلى كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب سكاي سبورتس فإن اللاعب البرازيلي رفض الانضمام لكريستال بالاس لتعويض الرحيل الوشيك لمارك جويهي إلى ليفربول.

وأفادت أن اللاعب يفضل الانضمام إلى وست هام على سبيل الإعارة.

وكشفت الشبكة أن صفقة انتقال جويهي إلى ليفربول لن تتأثر فإن كريستال بالاس يبحث عن بدائل أخرى.

وكان ليفربول قد اتفق مع كريستال بالاس لضم جويهي.

وأوضح التقرير أن جويهي سيستكمل إجراءات انتقاله قبل توقيع عقد طويل الأمد مع ليفربول.

فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن جويهي - 25 عاما - سيبدأ الكشف الطبي في لندن بعد اتفاق ليفربول وكريستال بالاس.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

ويبدو أن تأثير الدومينو قد يعمل كثيرا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

فهناك 3 مدافعين يتوقف مصير صفقات انتقالهم إلى فرق أخرى على انضمام لاعبين آخرين لفرق أخرى.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ميلان توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول من أجل ضم جو جوميز.