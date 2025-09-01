سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:58

كتب : FilGoal

إيجور جوليو

رفض إيجور جوليو لاعب برايتون الانتقال إلى كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب سكاي سبورتس فإن اللاعب البرازيلي رفض الانضمام لكريستال بالاس لتعويض الرحيل الوشيك لمارك جويهي إلى ليفربول.

وأفادت أن اللاعب يفضل الانضمام إلى وست هام على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
بي بي سي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع بالاس لضم جويهي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب عدم استدعاء ثنائي ليفربول وأرسنال لمنتخب الشباب سكاي: إيزاك يغادر مقر تدريبات ليفربول ويواصل الخضوع للكشف الطبي تأثير الدومينو قد ينقل 3 مدافعين بين ليفربول وميلان وبالاس وبرايتون

وكشفت الشبكة أن صفقة انتقال جويهي إلى ليفربول لن تتأثر فإن كريستال بالاس يبحث عن بدائل أخرى.

وكان ليفربول قد اتفق مع كريستال بالاس لضم جويهي.

وأوضح التقرير أن جويهي سيستكمل إجراءات انتقاله قبل توقيع عقد طويل الأمد مع ليفربول.

فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن جويهي - 25 عاما - سيبدأ الكشف الطبي في لندن بعد اتفاق ليفربول وكريستال بالاس.

وأضاف التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 35 مليون جنيه استرليني.

ويبدو أن تأثير الدومينو قد يعمل كثيرا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

فهناك 3 مدافعين يتوقف مصير صفقات انتقالهم إلى فرق أخرى على انضمام لاعبين آخرين لفرق أخرى.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ميلان توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول من أجل ضم جو جوميز.

إيجور جوليو برايتون كريستال بالاس ليفربول
نرشح لكم
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو تين هاج: العلاقة مع ليفركوزن لم تكن أبدا مبنية على الثقة بيننا رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس
أخر الأخبار
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: العلاقة مع ليفركوزن لم تكن أبدا مبنية على الثقة بيننا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي 26 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس 31 دقيقة | ميركاتو
خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن 41 دقيقة | ميركاتو
أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز ساعة | الكرة الأوروبية
مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512535/سكاي-إيجور-يرفض-الانتقال-إلى-كريستال-بالاس-لتعويض-جويهي-وموقف-ليفربول