كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:46
كتب : FilGoal
خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ثاني مبارياته في كأس الخليج للشباب تحت 20 المقامة في السعودية أمام العراق.
وتلقى منتخب مصر ثاني الهزائم في دور المجموعات من البطولة وذلك أمام العراق بثنائية دون رد.
ثنائية العراق سجلها يوسف جاسم جابر وزين العابدين الربيعي.
وكان منتخب مصر خسر أولى مبارياته في البطولة أمام عمان بثنائية دون رد أيضا.
ويقود منتخب مصر للناشئين الذي يدربه أحمد الكاس منافسات البطولة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للناشئين والمقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.
وتستضيف مدينة أبها في المملكة العربية السعودية منافسات البطولة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم عُمان والعراق والبحرين.
نرشح لكم
منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي تصفيات كأس العالم – موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا والقنوات الناقلة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب عدم استدعاء ثنائي ليفربول وأرسنال لمنتخب الشباب "ثلاث مواجهات ودية وموعد السفر".. في الجول يكشف برنامج منتخب الشباب قبل كأس العالم 6 محترفين في قائمة منتخب مصر للشباب بالمعسكر الأخير قبل كأس العالم استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو.. تحديد يوم 7 سبتمبر موعدا لسفر منتخب مصر طولان: السعيد أعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب مصر الثاني.. وتواصلت مع هيثم حسن كما كشف في الجول.. طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس