كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما - أحمد الكاس

خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما ثاني مبارياته في كأس الخليج للشباب تحت 20 المقامة في السعودية أمام العراق.

وتلقى منتخب مصر ثاني الهزائم في دور المجموعات من البطولة وذلك أمام العراق بثنائية دون رد.

ثنائية العراق سجلها يوسف جاسم جابر وزين العابدين الربيعي.

وكان منتخب مصر خسر أولى مبارياته في البطولة أمام عمان بثنائية دون رد أيضا.

ويقود منتخب مصر للناشئين الذي يدربه أحمد الكاس منافسات البطولة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للناشئين والمقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

وتستضيف مدينة أبها في المملكة العربية السعودية منافسات البطولة من 28 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم عُمان والعراق والبحرين.

