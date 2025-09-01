أكانجي يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى إنتر

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:35

كتب : FilGoal

مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي

وصل مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي إلى إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى إنتر في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وتوصل إنتر لاتفاق مع مانشستر سيتي من أجل ضم مانويل أكانجي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا.

ونقلت الكاميرات لحظة وصول أكانجي إلى إيطاليا من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقود انتقاله إلى إنتر.

أخبار متعلقة:
ليفركوزن يضم لاعب القادسية شتوتجارت يعلن ضم بلال الخنوس بي بي سي: ليفربول يتوصل لاتفاق مع بالاس لضم جويهي ليندلوف ينضم إلى أستون فيلا

وأوضحت التقارير أن الدولي السويسري سينتقل إلى إنتر على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأضافت التقارير أن إنتر سيدفع مليون يورو مع خيار شراء بقيمة 15 مليون يورو.

وسيصبح خيار الشراء إلزاميًا في حال فوز إنتر بالدوري الإيطالي هذا الموسم، وفقا للتقرير.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي في الساعات المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب السويسري في صيف 2027.

وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.

وشارك أكانجي في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 40 مباراة خلال جميع البطولات.

وإجمالا، خاض أكانجي 136 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

مانويل أكانجي إنتر مانشستر سيتي
نرشح لكم
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس فياريال يتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول
أخر الأخبار
فنربخشة يضم ماركو أسينسيو 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: العلاقة مع ليفركوزن لم تكن أبدا مبنية على الثقة بيننا 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي 26 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس 31 دقيقة | ميركاتو
خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن 41 دقيقة | ميركاتو
أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز ساعة | الكرة الأوروبية
مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512531/أكانجي-يصل-إيطاليا-تمهيدا-للانضمام-إلى-إنتر