ترتيب الهدافين في الدوري بعد الجولة الخامسة.. الثنائي الجزائري لـ المصري في الصدارة

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 18:16

كتب : FilGoal

احتفال عبد الرحيم دغموم - المصري ضد بيراميدز

لا يزال فريق المصري يسيطر على الاحصائيات الإيجابية في الدوري المصري بعد مرور 5 جولات.

وانتهت الجولة الخامسة من الدوري المصري قبل التوقف الدولي، ليتصدر المصري البورسعيدي المسابقة برصيد 11 نقطة.

كما أن المصري يسيطر على المراكز الأولى في قائمة الهدافين للدوري المصري.

أخبار متعلقة:
ترتيب الدوري - المصري في الصدارة بعد الجولة الخامسة.. وبيراميدز والأهلي خارج المربع

وحجز نجوم الجزائر في الدوري المصري المركزين الأول والثاني في قائمة الهدافين.

ويتصدر الجزائري عبد الرحيم دغموم ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

ويأتي بعده مواطنه منذر طمين برصيد 3 أهداف.

وفي المركز الثالث يأتي عمر الساعي لاعب المصري أيضا بـ3 أهداف.

بعد ذلك يأتي 9 لاعبين برصيد هدفين وهم:

صامويل أمادي (سموحة) – وليد الكرتي (بيراميدز) – شيكو بانزا (الزمالك) – أحمد زيزو (الأهلي) – عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – ناصر ماهر (الزمالك) – صلاح محسن (المصري) – بدر موسى (بتروجت) – أحمد عاطف (زد)

الدوري المصري عبد الرحيم دغموم منذر طمين المصري ترتيب الهدافين
نرشح لكم
ترتيب الدوري - المصري في الصدارة بعد الجولة الخامسة.. وبيراميدز والأهلي خارج المربع طولان: لم أنسق مع حسام حسن قبل اختيار قائمة منتخب مصر الثاني الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك رباعي الأهلي وثنائي بيراميدز ولاعب الزمالك.. إبراهيم حسن يكشف غيابات منتخب مصر فيريرا: هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه.. ووادي دجلة يستحق الفوز مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه بين الشوطين أمام الزمالك الكوكي: سنبدأ فورا التجهيز لمواجهة الزمالك 14 من 50.. سموحة يتعادل مع بتروجت سلبيا
أخر الأخبار
منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي 2 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس 8 دقيقة | ميركاتو
خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن 17 دقيقة | ميركاتو
أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز ساعة | الكرة الأوروبية
مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي ساعة | ميركاتو
النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس ساعة | ميركاتو
فياريال يتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512526/ترتيب-الهدافين-في-الدوري-بعد-الجولة-الخامسة-الثنائي-الجزائري-لـ-المصري-في-الصدارة