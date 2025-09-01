ترتيب الهدافين في الدوري بعد الجولة الخامسة.. الثنائي الجزائري لـ المصري في الصدارة

لا يزال فريق المصري يسيطر على الاحصائيات الإيجابية في الدوري المصري بعد مرور 5 جولات.

وانتهت الجولة الخامسة من الدوري المصري قبل التوقف الدولي، ليتصدر المصري البورسعيدي المسابقة برصيد 11 نقطة.

كما أن المصري يسيطر على المراكز الأولى في قائمة الهدافين للدوري المصري.

وحجز نجوم الجزائر في الدوري المصري المركزين الأول والثاني في قائمة الهدافين.

ويتصدر الجزائري عبد الرحيم دغموم ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف.

ويأتي بعده مواطنه منذر طمين برصيد 3 أهداف.

وفي المركز الثالث يأتي عمر الساعي لاعب المصري أيضا بـ3 أهداف.

بعد ذلك يأتي 9 لاعبين برصيد هدفين وهم:

صامويل أمادي (سموحة) – وليد الكرتي (بيراميدز) – شيكو بانزا (الزمالك) – أحمد زيزو (الأهلي) – عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – ناصر ماهر (الزمالك) – صلاح محسن (المصري) – بدر موسى (بتروجت) – أحمد عاطف (زد)