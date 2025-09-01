بعد موسم ونصف على رحيله.. إلماس يعود إلى نابولي

أعلن نادي نابولي تعاقده مع إليف إلماس قادما من لايبزج.

وانضم اللاعب المقدوني إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

وعاد إلماس لنابولي بعد موسم ونصف من رحيله عن الفريق.

وكان إلماس قد انضم للايبزج في 2024 قادما من نابولي قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى تورينو في يناير الماضي.

وسجل إلماس 4 أهداف في 13 مباراة لعبها مع تورينو.

وينتهي عقد إلماس مع لايبزج في 2028.

تعاقدات نابولي

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو واستعار فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من تورينو مع أحقية الشراء.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

إليف إلماس نابولي لايبزج الدوري الإيطالي
