ترتيب الدوري - المصري في الصدارة بعد الجولة الخامسة.. وبيراميدز والأهلي خارج المربع

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

منذر طمين - المصري

يواصل فريق المصري تألقه في الدوري المصري ويدخل التوقف الدولي لشهر سبتمبر متصدرا لجدول ترتيب المسابقة.

وانتهت الجولة الخامسة من الدوري المصري قبل التوقف الدولي، ليتصدر المصري البورسعيدي المسابقة برصيد 11 نقطة.

وذلك بعد فوزه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد.

أخبار متعلقة:
طولان: السعيد أعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب مصر الثاني.. وتواصلت مع هيثم حسن الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بالتساوي مع مودرن سبورت صاحب المركز الثالث.

ثم بتروجت في المركز الرابع برصيد 9 نقاط، وبيراميدز خامسا برصيد 8 نقاط.

بينما يحتل الأهلي المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، ويتبقى له مباراة.

وإليكم ترتيب الدوري المصري بالكامل بعد نهاية الجولة الخامسة:

1- المصري 11 نقطة

2- الزمالك 10 نقاط

3- مودرن سبورت 10 نقاط

4- بتروجت 9 نقاط

5- بيراميدز 8 نقاط

6- إنبي 8 نقاط

7- غزل المحلة 7 نقاط

8- سموحة 7 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط

10- وادي دجلة 7 نقاط

11- زد 6 نقاط

12- الجونة 6 نقاط

13- الأهلي 5 نقاط

14- حرس الحدود 5 نقاط

15- طلائع الجيش 5 نقاط

16- البنك الأهلي 4 نقاط

17- الإسماعيلي 4 نقاط

18- الاتحاد السكندري 4 نقاط

19- المقاولون العرب نقطتين

20- كهرباء الإسماعيلية نقطتين

21- فاركو نقطة

المصري الدوري المصري الزمالك الأهلي بيراميدز
نرشح لكم
ترتيب الهدافين في الدوري بعد الجولة الخامسة.. الثنائي الجزائري لـ المصري في الصدارة طولان: لم أنسق مع حسام حسن قبل اختيار قائمة منتخب مصر الثاني الشيخ يكشف لـ في الجول ما دار مع فيريرا عقب الفوز على الزمالك رباعي الأهلي وثنائي بيراميدز ولاعب الزمالك.. إبراهيم حسن يكشف غيابات منتخب مصر فيريرا: هجوم الزمالك لا يقدم أفضل ما لديه.. ووادي دجلة يستحق الفوز مدرب دجلة يكشف ما قاله للاعبي فريقه بين الشوطين أمام الزمالك الكوكي: سنبدأ فورا التجهيز لمواجهة الزمالك 14 من 50.. سموحة يتعادل مع بتروجت سلبيا
أخر الأخبار
ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي 19 دقيقة | ميركاتو
النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس 26 دقيقة | ميركاتو
فياريال يتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون 29 دقيقة | الدوري الإسباني
سكاي: إيجور يرفض الانتقال إلى كريستال بالاس لتعويض جويهي.. وموقف ليفربول 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة 11.. أتليتكو مدريد يضم نيكولاس جونزاليس 53 دقيقة | الدوري الإسباني
كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق ساعة | منتخب مصر
تقرير تركي: جالاتاسراي يقترب من ضم جوندوجان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512521/ترتيب-الدوري-المصري-في-الصدارة-بعد-الجولة-الخامسة-وبيراميدز-والأهلي-خارج-المربع