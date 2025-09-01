تصفيات كأس العالم – موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا والقنوات الناقلة

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 17:26

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مرموش - مصر - إثيوبيا

يستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة إثيوبيا.

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل.

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن: إقامة معسكر منتخب مصر على استاد السلام قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا

بينما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

وتقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وتنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع عبر قناتي أون سبورت وSSC SPORTS السعودية.

منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي كأس الخليج للشباب – منتخب مصر للناشئين يخسر ثاني مبارياته أمام العراق مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب عدم استدعاء ثنائي ليفربول وأرسنال لمنتخب الشباب "ثلاث مواجهات ودية وموعد السفر".. في الجول يكشف برنامج منتخب الشباب قبل كأس العالم 6 محترفين في قائمة منتخب مصر للشباب بالمعسكر الأخير قبل كأس العالم استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو.. تحديد يوم 7 سبتمبر موعدا لسفر منتخب مصر طولان: السعيد أعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب مصر الثاني.. وتواصلت مع هيثم حسن كما كشف في الجول.. طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني لمواجهتي تونس
أخر الأخبار
منتخب الشباب يعلن برنامج الاستعداد لكأس العالم في تشيلي 2 دقيقة | منتخب مصر
رومانو: فولام يتفق مع شاختار على ضم كيفن سانتوس 7 دقيقة | ميركاتو
خضع للفحوصات الطبية.. سكاي: بونيفاس إلى بريمن 17 دقيقة | ميركاتو
أتالانتا يستعير يونس موسى من ميلان 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: لياو عُرض على ليفربول.. ورد مفاجئ من الريدز 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدير مونشنجلادباخ الرياضي: فايجل إلى القادسية السعودي ساعة | ميركاتو
النادي رقم 9.. أحمد شديد قناوي ينضم إلى الشمس ساعة | ميركاتو
فياريال يتعاقد مع مهاجم أولمبيك ليون ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو 4 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا
/articles/512518/تصفيات-كأس-العالم-موعد-مباراة-منتخب-مصر-ضد-إثيوبيا-والقنوات-الناقلة