تصفيات كأس العالم – موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا والقنوات الناقلة
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 17:26
كتب : FilGoal
يستكمل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك بمواجهة إثيوبيا.
ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل.
بينما يأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.
موعد مباراة مصر وإثيوبيا
وتقام مباراة مصر وإثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر.
وتنطلق في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
وتُلعب على استاد القاهرة الدولي.
وتذاع عبر قناتي أون سبورت وSSC SPORTS السعودية.
