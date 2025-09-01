مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول سبب عدم استدعاء ثنائي ليفربول وأرسنال لمنتخب الشباب

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 15:59

كتب : محمد جمال

كامرون إسماعيل

غاب الثنائي كامرون إسماعيل وكريم أحمد لاعب أرسنال وليفربول على الترتيب عن معسكر منتخب الشباب.

ويستعد منتخب مصر للشباب تحت قيادة أسامة نبيه للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما والذي سيقام في تشيلي.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "أرسنال وليفربول يتمسكان بكل من كامرون إسماعيل وكريم أحمد وعدم انضمامها إلى منتخب مصر للشباب بالوقت الحالي".

وأوضح "يأتي ذلك بسبب طول وقت المعسكرات، وهناك تنسيق لتواجد الثنائي رفقة المنتخب في كأس العالم تحت 20 عاما بتشيلي".

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد 6 محترفين وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين وتيبو جابرييل لاعب هوفنهايم لاعب ماينز وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير وعمرو بيبو لاعب أراو لاعب أراو السويسري وعمر خضر لاعب أستون فيلا.

ويلعب منتخب الشباب ثلاث مباريات ودية في معسكر سبتمبر الجاري.

وتقام مباريات منتخب الشباب أيام 3 و6 و9 سبتمبر على الترتيب.

ويواجه منتخب مصر تحت 20 عاما كل من الشرطة العراقي والجبلين السعودي.

بينما يتم المفاضلة في المواجهة الودية الثالثة بين فريقي الزمالك أو بيراميدز وستكون ضد الفريق الأول.

وتقرر السفر إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر الجاري ضمن الاستعدادات لكأس العالم للشباب.

