الرياضية: لاعب ريمس يجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة ويوقع عقود انتقاله

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن فالنتين أتانجانا لاعب ستاد ريمس اجتاز الكشف الطبي مع أهلي جدة.

وأضاف التقرير أن اللاعب الشاب وقع على عقود انتقاله للنادي السعودي.

واجتاز اللاعب الفرنسي الفحوصات الطبية قبل توقيعه على عقد يمتد 3 مواسم.

وتوصل نادي أهلي جدة السعودي إلى اتفاق للتعاقد مع فالنتين أتانجانا لاعب وسط ستاد ريمس الفرنسي، وفقا لشبكة راديو مونت كارلو.

وأضاف التقرير أن أهلي جدة سيضم صاحب الـ20 عاماً مقابل 25 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن أهلي جدة دخل في الصفقة قبل انتقال أتانجانا الوشيك إلى نادي ستراسبورج.

ذو الأصول الكاميرونية لعب لمنتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة.

وفقا لجريدة الشرق الأوسط سيكون أتانجانا ثاني لاعب أجنبي في خانة المواليد بعد أن حسم أهلي جدة لصفقة اللاعب البرازيلي الشاب ماثيوس جونسالفيس.

ولعب أتانجانا مع ريمس 63 مباراةً في جميع المسابقات