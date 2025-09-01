"ثلاث مواجهات ودية وموعد السفر".. في الجول يكشف برنامج منتخب الشباب قبل كأس العالم

يبدأ منتخب مصر للشباب تحت قيادة أسامة نبيه استعداداته لمعسكر سبتمبر الجاري قبل انطلاق منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي.

وأعلن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما قائمة فريقه التي ستخوض معسكر شهر سبتمبر الحالي.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما والذي سيقام في تشيلي.

ويكشف لكم FilGoal.com برنامج منتخب الشباب حتى كأس العالم:

يلعب منتخب الشباب ثلاث مباريات ودية في معسكر سبتمبر الجاري.

وتقام مباريات منتخب الشباب أيام 3 و6 و9 سبتمبر على الترتيب.

ويواجه منتخب مصر تحت 20 عاما كل من الشرطة العراقي والجبلين السعودي.

بينما يتم المفاضلة في المواجهة الودية الثالثة بين فريقي الزمالك أو بيراميدز وستكون ضد الفريق الأول.

وتقرر السفر إلى تشيلي يوم 13 سبتمبر الجاري ضمن الاستعدادات لكأس العالم للشباب.

وتستضيف تشيلي منافسات كأس العالم خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.

وتم الاتفاق مع منتخب كوستاريكا لمواجهته وديا في تشيلي قبل كأس العالم للشباب.

ويسعى الاتحاد المصري للتنسيق لخوض مباراة ودية ثانية في تشيلي بجانب كوستاريكا.

ويعد ذلك المعسكر هو الأخير قبل السفر إلى تشيلي لخوض البطولة.

وشهدت القائمة تواجد 6 محترفين وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين وتيبو جابرييل لاعب هوفنهايم لاعب ماينز وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير وعمرو بيبو لاعب أراو لاعب أراو السويسري وعمر خضر لاعب أستون فيلا.

