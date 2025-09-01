ذا أثليتك: تشيلسي يجمد مفاوضاته لضم فيرمين لوبيز

قرر نادي تشيلسي تجميد مفاوضاته مع برشلونة لضم فيرمين لوبيز لاعبا لفريق.

وكانت تقارير تشير إلى اقتراب تشيلسي من فيرمين لوبيز بعد عرض 50 مليون يورو.

وكشفت صحيفة ذا أثليتك أن تشيلسي قرر تجميد المفاوضات وعدم خوض المزيد من المحادثات بشأن الصفقة.

وبذلك يستمر فيرمين لوبيز مع برشلونة بشكل طبيعي هذا الموسم.

وينتظر برشلونة تسجيل روني بردجي بعد قيد كل من فويتشيك تشيزني وجيرارد مارتن.

وكان برشلونة قد تعاقد مع جوان جارسيا وماركوس راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن.

وكانت سبورت قد كشفت في وقت سابق عن رغبة اللاعب في الاستمرار مع برشلونة.

وفقا لسبورت فإن مانشستر يونايتد كان يرغب في التعاقد مع اللاعب وكان مستعدا لدفع 70 مليون يورو من أجله وهو مبلغ كان سيفيد برشلونة ويعيده لقاعدة 1 مقابل 1 ليسجل جميع لاعبيه بشكل طبيعي.

ويرى لوبيز أن السبب الوحيد الذي قد يجعله يترك النادي هو في حال قرر برشلونة أنه لا يرغب في استمراره.

ويلعب لوبيز مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2023.

وشارك لوبيز في 88 مباراة بقميص برشلونة وسجل 19 هدفا وصنع 11 آخرين.