6 محترفين في قائمة منتخب مصر للشباب بالمعسكر الأخير قبل كأس العالم

أعلن أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما قائمة فريقه التي ستخوض معسكر شهر سبتمبر الحالي.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما والذي سيقام في تشيلي.

وشهدت القائمة تواجد 6 محترفين وهم سليم طلب لاعب هيرتا برلين وتيبو جابرييل لاعب هوفنهايم لاعب ماينز وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج ورضوان حمزاوي لاعب أوكسير وعمرو بيبو لاعب أراو لاعب أراو السويسري وعمر خضر لاعب أستون فيلا.

ويعد ذلك المعسكر هو الأخير قبل السفر إلى تشيلي لخوض البطولة.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - حازم جمال.

الدفاع: محمد سمير - أحمد نايل - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - معاذ عطية - مؤمن شريف - مهاب سامي.

الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف خفاجا - سليم طلب - تيبو جابريل - عمر عبد المجيد - رضوان حمزاوي - محمد عبد الله - عمر سيد معوض - ياسين عاطف - حامد عبد الله - عمرو بيبو - أحمد شرف - عمر خضر.

الهجوم: أدهم كريم - أيمن أمير - محمد هيثم.

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قد أتم اتفاقه على خوض المنتخب لمباراتين وديتين ضد الشرطة العراقي وجبلين السعودي خلال المعسكر.