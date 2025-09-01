ليكيب: تحت قيادة أليجري مجددا.. ميلان يتوصل لاتفاق لضم رابيو

توصل نادي ميلان لاتفاق مع مارسيليا لضم أدريان رابيو لاعب الوسط بشكل نهائي.

وكان مارسيليا قد عرض رابيو للبيع بعد مشادة بينه وبين زميله جوناثان رو والذي انضم مؤخرا لصفوف بولونيا.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن رابيو سوف يخضع للفحص الطبي اليوم الإثنين قبل إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

ويعود اللاعب للعب مجددا تحت قيادة ماسيميليانو أليجري بعدما تواجدا سويا في يوفنتوس من قبل.

ويتواجد رابيو في قائمة منتخب فرنسا استعدادا لخوض منافسات توقف سبتمبر الجاري.

وأشار التقرير إلى أن رابيو سيوقع على تعاقد لمدة 4 مواسم مع الفريق

وكشفت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية في وقت سابق أن ميلان لا يزال يرغب في ضم أدريان رابيو هذا الصيف.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026.

وضم ميلان في الصيف كل من لوكا مودريتش وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي في الصيف الحالي لتعويض رحيل تيجاني رينديرز لصفوف مانشستر سيتي.

وأشار التقرير إلى أن انضمام رابيو سيفتح الباب لرحيل يونس موسى والذي يعد الاسم الأقرب للرحيل عن أسوار سان سيرو.