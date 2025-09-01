ليكيب: بايرن ينافس 3 أندية على ضم كولو مواني

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 13:58

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - هدف راندال كولو مواني

ذكرت جريدة ليكيب أن أندية بايرن ميونيخ وتوتنام وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد تهتم بالتعاقد مع راندال كولو مواني من باريس سان جيرمان في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

في البداية أوضح تقرير ليكيب أن فرق توتنام وأستون فيلا ونيوكاسل يونايتد تستهدف ضم المهاجم الفرنسي.

قبل أن تضيف الجريدة في تقرير آخر أن بايرن ميونيخ دخل السباق على ضم كولو مواني في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير أخرى أن توتنام يقترب من التوصل لاتفاق شخصي مع كولو مواني.

رغم أن المهاجم الفرنسي كان على وشك خطوات من الانتقال إلى يوفنتوس.

سيكون كولو مواني الحل الأمثل للنادي البافاري في حالة فشله في التعاقد مع نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي.

ولعب كولو مواني الأشهر الستة الأخيرة من الموسم الماضي لصفوف يوفنتوس معارا من باريس سان جيرمان.

كما لعب كولو مواني ضمن صفوف يوفنتوس خلال كأس العالم للأندية الذي ودعه السيدة العجوز من دور الـ16 أمام ريال مدريد.

وذكرت صحيفة فوتبول إيطاليا أن كولو مواني قريب من الانضمام إلى يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء

وكان يوفنتوس يأمل في إتمام الصفقة بتكلفة أقل، ولكن رفض باريس سان جيرمان.

وضم باريس سان جيرمان كولو مواني من أينتراخت فرانكفورت مقابل 95 مليون يورو في سبتمبر 2023، ويحتاج إلى تعويض المقابل المادي، وفقا للصحيفة الإيطالية.

وسجل الدولي الفرنسي 10 أهداف، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في 22 مباراة مع يوفنتوس.

وفي 54 مباراة بقميص العملاق الباريسي سجل 11 هدفا وصنع 7 وفشل في فرض نفسه على التشكيل الأساسي لكتيبة لويس إنريكي.

