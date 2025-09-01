تقرير: مدافع فنربخشة يجتاز الكشف الطبي مع الهلال

اجتاز يوسف أكتشيشيك مدافع فنربخشة الكشف الطبي مع الهلال بنجاح تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله للزعيم، وفقا جريدة اليوم السعودية.

وخضع اللاعب التركي الشاب للكشف الطبي في الدوحة.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير تركية أن اللاعب وقع على عقود لمدة 4 مواسم مع الهلال.

يوم الأحد، أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال توصل لاتفاق مبدئي مع فنربخشة من أجل ضم المدافع يوسف أكتشيشيك.

وذلك مقابل 22 مليون يورو.

البالغ 19 عامًا سيلعب بوصفه لاعبا أجنبيا تحت السن.

وأوضح التقرير أن التعاقد مع يوسف أكتشيشيك يأتي بناءً على توصية من الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال.

وبدا أكتشيشيك مسيرته الكروية في جالاتا سراي التركي عامَ 2019، ثم انتقل إلى فنربخشة، وتدرَّج في فئاته السنية إلى أن صُعِّد للفريق الأول الموسم الماضي.

وشارك أكتشيشيك مع منتخب بلاده في مختلف الفئات وصولًا إلى المنتخب الأول.

وخلال العام الماضي، لعب أكتشيشيك 21 مباراةً في جميع المسابقات، سجل فيها هدفين، وقدَّم تمريرةً حاسمةً.