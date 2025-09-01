تأثير الدومينو قد ينقل 3 مدافعين بين ليفربول وميلان وبالاس وبرايتون
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 13:29
كتب : FilGoal
يبدو أن تأثير الدومينو قد يعمل كثيرا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.
فهناك 3 مدافعين يتوقف مصير صفقات انتقالهم إلى فرق أخرى على انضمام لاعبين آخرين لفرق أخرى.
وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن ميلان توصل لاتفاق شفهي مع ليفربول من أجل ضم جو جوميز.
وأضاف التقرير أن جوميز مستعد لتوقيع عقد يربطه بميلان لمدة 4 مواسم.
ولكن الصفقة متوقفة على إمكانية انتقال مارك جويهي مدافع كريستال بالاس إلى ليفربول في الساعات القليلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، أوضحت شبكة سكاي سبورتس أن كريستال بالاس يقترب من التوصل إلى اتفاق مع برايتون لاستعارة المدافع إيجور خوليو.
وأضاف التقرير أن خوليو يستعد للسفر لإجراء الفحص الطبي مع النسور.
