بعد 7 نهائيات متتالية.. سياتل يكسر سلسلة تفوق ميسي في النهائيات

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 13:24

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

توقفت سلسلة تفوق ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي في النهائيات بعد الخسارة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي.

وتغلب سياتل على فريق إنتر ميامي بثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة النهائية التي أقيمت فجر اليوم الإثنين.

وشارك ليونيل ميسي منذ بداية اللقاء رفقة خوردي ألبا ولويس سواريز ورودريجو دي باول وسيرجيو بوسكيتس.

وكان نهائي السوبر الإسباني في يناير 2021 هو آخر نهائي تعرض فيه ميسي للهزيمة عندما كان لاعبا ضمن صفوف برشلونة وخسر أمام أتليتك بلباو.

ومنذ نهائي السوبر الإسباني لعب ميسي 7 نهائيات فاز بهم جميعا بينهم مباراة مع برشلونة و4 مع الأرجنتين ومباراة مع كل رفقة كل من باريس سان جيرمان وإنتر ميامي قبل أن يخسر أمام سياتل.

وجاءت نهائيات ميسي الأخيرة كالآتي:

السوبر الإسباني 2021: خسارة برشلونة أمام أتليتك بلباو 2-3

كأس ملك إسبانيا 2021: فوز برشلونة على أتليتك بلباو 4-0

كوبا أمريكا 2021: فوز الأرجنتين على البرازيل 1-0

فيناليسما 2022: فوز الأرجنتين على إيطاليا 3-0

كأس الرابطة الفرنسية 2022: فوز باريس سان جيرمان على نانت 4-0

كأس العالم 2022: فوز الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح

كأس الدوريات 2023: فوز إنتر ميامي على ناشفيل

كوبا أمريكا 2024: فوز الأرجنتين على كولومبيا

كأس الدوريات 2025: خسارة إنتر ميامي أمام سياتل 0-3

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام تشارلوت فجر الأحد 14 سبتمبر ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

وكان إنتر ميامي قد سبق له التتويج باللقب في نسخة 2023 على حساب ناشفيل الأمريكي.

ليونيل ميسي إنتر ميامي
