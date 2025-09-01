جارديان: أرسنال أتم صفقة هينكابي من ليفركوزن

أتم نادي أرسنال اتفاقه مع باير ليفركوزن لضم الإكوادوري بييرو هينكابي هذا الصيف.

ويتم غلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي مساء اليوم الإثنين.

ومع انتقال صاحب الـ 23 عاما لأرسنال أصبح رحيل ياكوب كيفيور صوب بورتو البرتغالي أقرب.

وسينضم كيفيور للتنين البرتغالي على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني.

وكشفت صحيفة جارديان البريطانية عن إتمام نادي أرسنال لصفقة ضم هينكابي بعد الاتفاق مع ليفركوزن.

ومن المقرر أن يعلن أرسنال عن التعاقد مع اللاعب مساء اليوم الإثنين.

ويلعب هينكابي في مركزي قلب الدفاع الأيسر، والظهير الأيسر.

وانضم هينكابي إلى ليفركوزن قادماً من نادي تاليريس الأرجنتيني في صيف 2021.

خلال مواسمه الأربعة في ألمانيا، شارك هينكابي في 166 مباراة مع ليفركوزن، بالإضافة إلى 46 مباراة مع منتخب الإكوادور.

شارك المدافع في أول مباراتين لليفركوزن في موسم 2025/ 2026 بالدوري والكأس.

وشارك هينكابي في تتويج ليفركوزن بلقبي الدوري والكأس الألمانيين موسم 2023 - 2024 وعدم خسارة أي مباراة في الدوري، وكذلك الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أتالانتا.

