ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من حسم صفقة سانشو

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 12:36

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

يضع نادي أستون فيلا الرتوش الأخيرة من صفقة التعاقد مع جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد.

وكشفت شبكة ذا أثليتك أن أستون فيلا على وشك حسم صفقة ضم جادون سانشو من مانشستر يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن سانشو سينتقل لأستون فيلا على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويجري أستون فيلا في الوقت الحالي المفاوضات النهائية لحسم الصفقة.

وضم مانشستر يونايتد سانشو قادما من دورتموند في صيف 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني (98.9 مليون دولار).

ولعب سانشو الموسم الماضي 2024 - 2025 معارا إلى تشيلسي، مع خيار الشراء.

ولكن تراجع تشيلسي عن إتمام الصفقة بشكل نهائي بعدما رفض الشروط الشخصية للاعب، وأعاده إلى يونايتد.

ولعب سانشو بصحبة البلوز في 42 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، ليساعد الفريق في التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، والمركز الرابع في الدوري الإنجليزي.

واستبعد مانشستر يونايتد سانشو ضمن 5 لاعبين من الفريق الأول، إلى جانب ماركوس راشفورد، وتيريل مالاسيا، وأليخاندرو جارناتشو، وأنتوني.

إجمالا خاض سانشو 83 مباراة مع يونايتد، وكانت المباراة الأخيرة له مع الفريق في مواجهة درع المجتمع 2024 أمام مانشستر سيتي حين دخل كبديل.

وخاض 3 مباريات فقط في موسم 2023 - 2024 بعد خلاف مع إريك تين هاج المدير الفني ليونايتد، ليتم استبعاده ويعود إلى دورتموند في يناير 2024.

