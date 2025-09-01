مدافع المغرب يخضع للكشف الطبي مع مارسيليا
الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 12:24
كتب : FilGoal
يخضع المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد للكشف الطبي مع مارسيليا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.
نايف أكرد
النادي : وست هام يونايتد
وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أكرد حصل على إذن من ناديه بالخضوع للكشف الطبي مع مارسيليا.
وبالفعل وصل اللاعب إلى فرنسا ويخضع في هذه الأثناء للكشف الطبي.
ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل حوالي 17 مليون جنيه سترليني، وفقا لتقارير عديدة.
كان جراهام بوتر يرغب في الاحتفاظ به في وست هام ولكن الدولي المغربي فضل الانتقال إلى مارسيليا.
ومن المقرر أن ينضم المدافع المغربي إلى النادي الفرنسي بعقد لمدة 5 سنوات.
ويعود المدافع المخضرم إلى الدوري الفرنسي، بعد أن لعب سابقا مع ديجون وستاد رين، قبل أن ينتقل إلى وست هام في عام 2022.
أمضى أكرد الموسم الماضي معارًا إلى ريال سوسيداد.
نرشح لكم
تقرير: مدافع فنربخشة يجتاز الكشف الطبي مع الهلال تأثير الدومينو قد ينقل 3 مدافعين بين ليفربول وميلان وبالاس وبرايتون تسيميكاس ينضم إلى روما جارديان: أرسنال أتم صفقة هينكابي من ليفركوزن ذا أثليتك: أستون فيلا يقترب من حسم صفقة سانشو بعد بيانه الناري.. رومانو: ويسا إلى نيوكاسل راديو مونت كارلو: أهلي جدة يتوصل لاتفاق مع نجم ريمس أثليتك: أنتوني من يونايتد إلى بيتيس بشكل دائم
أخر الأخبار
تسيميكاس ينضم إلى روما 46 دقيقة | ميركاتو