مدافع المغرب يخضع للكشف الطبي مع مارسيليا

يخضع المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد للكشف الطبي مع مارسيليا في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أكرد حصل على إذن من ناديه بالخضوع للكشف الطبي مع مارسيليا.

وبالفعل وصل اللاعب إلى فرنسا ويخضع في هذه الأثناء للكشف الطبي.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة مقابل حوالي 17 مليون جنيه سترليني، وفقا لتقارير عديدة.

كان جراهام بوتر يرغب في الاحتفاظ به في وست هام ولكن الدولي المغربي فضل الانتقال إلى مارسيليا.

ومن المقرر أن ينضم المدافع المغربي إلى النادي الفرنسي بعقد لمدة 5 سنوات.

ويعود المدافع المخضرم إلى الدوري الفرنسي، بعد أن لعب سابقا مع ديجون وستاد رين، قبل أن ينتقل إلى وست هام في عام 2022.

أمضى أكرد الموسم الماضي معارًا إلى ريال سوسيداد.