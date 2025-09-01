عكس تصريحات أنشيلوتي.. نيمار: استبعادي من قائمة البرازيل ليس بسبب الإصابة

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 12:24

كتب : FilGoal

نيمار - البرازيل امام فنزويلا

نفى نيمار لاعب سانتوس البرازيلي أن يكون استبعاده من قائمة منتخب البرازيل بداعي الإصابة.

نيمار

النادي : سانتوس

البرازيل

وشارك نيمار في مواجهة سانتوس أمام فلومينينسي بالدوري البرازيلي والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وكشف نيمار عبر شبكة جلوبو "غيابي عن قائمة منتخب البرازيل لأسباب فنية ولا يتعلق بالإصابة".

أخبار متعلقة:
رغم انضمامه لمنتخب البرازيل.. اليوم: النصر يقرر الاستغناء عن بينتو وديتان لمنتخب البرازيل في آسيا شهر أكتوبر المقبل قائمة البرازيل - عامان بدون نيمار وغياب لاعبي ريال مدريد تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل

وأوضح نيمار "الدليل على ذلك مشاركتي أمام فلومينينسي في الدوري، ولا أعتقد أن الأمر له علاقة بالحالة البدنية لكنه رأي المدير الفني وأنا أحترمه".

وشدد "بما أنني غائب عن منتخب البرازيل فعلينا فقط تشجيع فريقنا حتى يتمكن من اللعب بشكل جيد".

واختتم نيمار تصريحاته "تعرضت لتورم بسيط في العضلة، كان مزعجا في البداية لكن لم يكن خطيرا بدليل عودتي للمشاركة".

وكان كارلو أنشيلوتي قد أوضح في مؤتمر صحفي أن غياب نيمار عن القائمة بسبب إصابته مع سانتوس.

ويلعب منتخب البرازيل آخر مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث برصيد 25 وقد ضمن تأهله قبل الجولتين الختاميتين رفقة الأرجنتين والإكوادور.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كل من تشيلي فجر 5 سبتمبر، ثم بوليفيا فجر يوم 10 سبتمبر.

منتخب البرازيل البرازيل نيمار أنشيلوتي
نرشح لكم
بعد 7 نهائيات متتالية.. سياتل يكسر سلسلة تفوق ميسي في النهائيات إنتر ميامي بقيادة ميسي يسقط أمام سياتل في نهائي كأس الدوريات تقرير برازيلي: ليوناردو منح فلامنجو موافقة مبدئية بعد خروجه من قائمة الهلال المحلية وسام أبو علي يشارك في تعادل كولومبوس كرو السلبي ضد نيويورك رد بولز بالدوري الأمريكي ميسي يسجل ثنائية ويقود إنتر ميامي للتأهل إلى نهائي كأس الدوريات على حساب أورلاندو وديتان لمنتخب البرازيل في آسيا شهر أكتوبر المقبل مدرب إنتر ميامي يكشف موقف ميسي وألبا من مواجهة أورلاندو في كأس الدوريات بوسكيتس: أنا أقرب للاعتزال حاليا من الاستمرار في كرة القدم
أخر الأخبار
بعد لعبه 9 دقائق.. كومو يعلن فسخ عقد ديلي ألي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مارسيليا يعلن ضم مدافع المغرب 11 دقيقة | ميركاتو
إنتر يضم مانويل أكانجي من مانشستر سيتي 20 دقيقة | ميركاتو
غزل المحلة يعلن إصابة صنداي ويكشف مدة غيابه 20 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي يعلن انتقال إيدرسون إلى فنربخشة 37 دقيقة | ميركاتو
مختار السعيد.. مطاردة حلم أوروبا مستمرة بين جامعة برشلونة والسعودية 10 ساعة | الكرة المصرية
أقال مورينيو وأتى.. فنربخشة يتعاقد مع أكتوركوجلو 10 ساعة | الكرة الأوروبية
الرحلة مستمرة.. فاردي إلى كريمونيسي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – اجتماع طارئ في الأهلي لبحث مصير ريبيرو.. والقرار الأقرب 2 "ظهور علي ماهر ورحيل ريبيرو".. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع لجنة التخطيط بـ الأهلي 3 قائمة منتخب مصر – انضمام الجزار لأول مرة.. ظهور مروان وغياب إمام عاشور أمام إثيوبيا وبوركينا 4 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في ملف المدرب بعد رحيل ريبيرو
/articles/512488/عكس-تصريحات-أنشيلوتي-نيمار-استبعادي-من-قائمة-البرازيل-ليس-بسبب-الإصابة