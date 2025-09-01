عكس تصريحات أنشيلوتي.. نيمار: استبعادي من قائمة البرازيل ليس بسبب الإصابة

نفى نيمار لاعب سانتوس البرازيلي أن يكون استبعاده من قائمة منتخب البرازيل بداعي الإصابة.

نيمار النادي : سانتوس البرازيل

وشارك نيمار في مواجهة سانتوس أمام فلومينينسي بالدوري البرازيلي والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

وكشف نيمار عبر شبكة جلوبو "غيابي عن قائمة منتخب البرازيل لأسباب فنية ولا يتعلق بالإصابة".

وأوضح نيمار "الدليل على ذلك مشاركتي أمام فلومينينسي في الدوري، ولا أعتقد أن الأمر له علاقة بالحالة البدنية لكنه رأي المدير الفني وأنا أحترمه".

وشدد "بما أنني غائب عن منتخب البرازيل فعلينا فقط تشجيع فريقنا حتى يتمكن من اللعب بشكل جيد".

واختتم نيمار تصريحاته "تعرضت لتورم بسيط في العضلة، كان مزعجا في البداية لكن لم يكن خطيرا بدليل عودتي للمشاركة".

وكان كارلو أنشيلوتي قد أوضح في مؤتمر صحفي أن غياب نيمار عن القائمة بسبب إصابته مع سانتوس.

ويلعب منتخب البرازيل آخر مباراتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث برصيد 25 وقد ضمن تأهله قبل الجولتين الختاميتين رفقة الأرجنتين والإكوادور.

ويلعب منتخب البرازيل أمام كل من تشيلي فجر 5 سبتمبر، ثم بوليفيا فجر يوم 10 سبتمبر.