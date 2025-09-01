راديو مونت كارلو: أهلي جدة يتوصل لاتفاق مع نجم ريمس

توصل نادي أهلي جدة السعودي إلى اتفاق للتعاقد مع فالنتين أتانجانا لاعب وسط ستاد ريمس الفرنسي، وفقا لشبكة راديو مونت كارلو.

وأضاف التقرير أن أهلي جدة سيضم صاحب الـ20 عاماً مقابل 25 مليون يورو.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بأهلي جدة لمدة 3 مواسم.

وأوضح التقرير أن أهلي جدة دخل في الصفقة قبل انتقال أتانجانا الوشيك إلى نادي ستراسبورج.

ذو الأصول الكاميرونية لعب لمنتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة.

وفقا لجريدة الشرق الأوسط سيكون أتانجانا ثاني لاعب أجنبي في خانة المواليد بعد أن حسم أهلي جدة لصفقة اللاعب البرازيلي الشاب ماثيوس جونسالفيس.

إلى ذلك، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الرائد وافق على إعارة مدافعه زكريا هوساوي إلى أهلي جدة.

وستمتد الإعارة حتى نهاية الموسم.