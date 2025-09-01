أثليتك: أنتوني من يونايتد إلى بيتيس بشكل دائم

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

أنتوني - ريال بيتيس

توصل ريال بيتيس تول إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لضم البرازيلي أنتوني بشكل دائم، حسب شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن اللاعب سينتقل للنادي الإسباني مقابل 25 مليون يورو + 50% من بيعه مستقبلا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أنه المتوقع أن يسافر أنتوني، إلى إسبانيا لإجراء الفحص الطبي مع ريال بيتيس في الساعات المقبلة.

وكان ريال بيتيس يرغب في البداية في استعارة اللاعب، لكن في اليوم الأخير من فترة الانتقالات وافق على ضمه نهائيا.

وكان أنتوني قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف بيتيس.

وساهم الجناح في وصول بيتيس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عاما يرتبط بعقد مع يونايتد حتى صيف عام 2027 حينما انضم له قادما من أياكس في عام 2022.

ومع بيتيس خاض أنتوني 26 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة.

أنتوني مانشستر يونايتد ريال بيتيس
