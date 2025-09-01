لتعويض ساليبا.. استدعاء بافار للانضمام لقائمة منتخب فرنسا

أعلن المنتخب الفرنسي يوم الاثنين انضمام بنيامين بافار مدافع إنتر لقائمة الديوك للتوقف الدولي المقبل.

وذلك بدلا من المصاب ويليام ساليبا مدافع أرسنال، حسب بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأصيب ساليبا في الدقائق الأولى من مباراة فريقه ضد ليفربول يوم الأحد.

وأوضح بيان الاتحاد الفرنسي أن ساليبا أصيب بالتواء في الكاحل الأيسر.

وكان المنتخب الفرنسي أعلن يوم الأحد انضمام هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول لقائمة الديوك للتوقف الدولي المقبل.

وذلك بدلا من المصاب ريان شرقي صانع ألعاب مانشستر سيتي، حسب بيان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

الاستدعاء هو الأول لصاحب الأصول الكاميرونية، بعدما خلت القائمة من اسمه في البداية رغم تألقه مع ليفربول في بداية الموسم.

قبل أيام، أوضح ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا سبب عدم استدعاء هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول لقائمة الديوك في توقف سبتمبر المقبل.

وقال ديشامب في تصريحات للصحفيين: "ما قدمه هوجو إيكيتيكي الموسم الماضي مع آينتراخت فرانكفورت وهذا الموسم مع ليفربول جيد للغاية. كنا نتابعه منذ الموسم الماضي".

وأضاف "من الرائع أنه فعال على المرمى، لكن هناك منافسة قوية في خط هجوم الديوك".

وتابع "لم أضم كل اللاعبين في التوقف المقبل، لكن إيكيتيكي لديه إمكانيات تؤهله للتواجد في صفوف المنتخب الفرنسي".

وأتم "قد نحتاج إلى دماء جديدة أحيانا بسبب الإصابات والغيابات، كما حدث في معسكر يونيو مع غيابات خط الدفاع".

ولعب إيكتيكي - 23 عاما - لمنتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم ينضم إلى المنتخب الأول من قبل.

وأعلن ديشامب مدرب منتخب فرنسا قائمة فريقه التي ستشارك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتشهد القائمة تواجد الشقيقين تورام، كما يتواجد الشقيقين هيرنانديز.

كما تم استدعاء ماغنس أكيليوش لاعب موناكو صاحب الأصول الجزائرية ما سيمنعه من المشاركة مع ثعالب الصحراء في المستقبل.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: لوكاش تشافلييه (باريس سان جيرمان) - مايك ماينان (ميلان) - بريس سامبا (رين).

الدفاع: لوكاس دين (أستون فيلا) - مالو جوستو (تشيلسي) - لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان) - ثيو هيرنانديز (الهلال) - إبراهيما كوناتيه (ليفربول) - جول كوندي (برشلونة) - ويليام ساليبا (أرسنال) - دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ).

الوسط: ديزيري دوي (باريس سان جيرمان) - مانو كوني (روما) - أدريان رابيو (أولمبيك مارسيليا) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد) - خيفرين تورام (يوفنتوس).

الهجوم: ماغنس أكيليوش (موناكو) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) - كيليان مبابي (ريال مدريد) - ميكيل أوليسي (بايرن ميونيخ) - ماركوس تورام (إنتر).

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي مع أوكرانيا وأيسلندا بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2026.