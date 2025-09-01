بدلا من مواطنه.. ليفركوزن يعلن ضم نجم المغرب الواعد

أعلن نادي باير ليفركوزن ضم المغربي إلياس بن صغير قادما من موناكو.

وخضع المغربي إلياس بن صغير جناح موناكو للكشف الطبي مع باير ليفركوزن يوم الأحد قبل انضمامه رسميا للفريق.

وذلك بعدما توصل ليفركوزن إلى اتفاق نهائي مع موناكو من أجل ضمه.

ووقع بن صغير على عقد يربطه بليفركوزن حتى صيف 2030.

الجناح الأيسر البالغ من العمر 20 عامًا سيكون بديلا لمواطنه أمين عدلي الذي انتقل إلى بورنموث قبل أيام.

وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة ستكون 30 مليون يورو + إضافات.

فيما وقع أمين عدلي على عقد يربطه ببورنموث حتى صيف 2030.

ولم يعلن بورنموث قيمة الصفقة، لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 21 مليون يورو + 9 ملايين كإضافات.

عدلي هو أول مغربي يلعب في صفوف بورنموث.