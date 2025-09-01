طولان: السعيد أعتذر عن عدم الانضمام لمنتخب مصر الثاني.. وتواصلت مع هيثم حسن

كشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عن تقدم عبد الله السعيد لاعب الزمالك بإعتذار عن عدم الانضمام لمنتخب مصر الثاني.

ويشارك منتخب مصر الثاني في كأس العرب والتي ستقام في قطر ديسمبر المقبل.

ويلعب منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد تونس بالإسماعيلية.

وكشف حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني عبر قناة إم بي سي مصر 2: "تابعنا هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو لمدة شهر كامل وتواصلنا معه ومع وكيله أكثر من مرة".

وتابع "حاولنا ضم هيثم حسن لكن رغبته الانضمام لمنتخب مصر الأول الذي يشارك في أمم إفريقيا وكأس العالم".

وأضاف "نصحت هيثم حسن بالمشاركة معنا في كأس العرب لأنها ستكون تقديم جيد له للجماهير لكن رغبته المنتخب الأول، كما أن هناك تواصل من الجانب التونسي حتى الآن لضمه".

وكشف "فكرت في ضم عبد الله السعيد لمنتخب مصر الثاني وتواصلت معه بشكل شخصي".

واختتم حلمي طولان تصريحاته "في البداية أبدى السعيد استعداده للانضمام لكن في النهاية أعتذر لأحمد حسن مدير المنتخب".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن الأسماء المختارة من قبل حلمي طولان للقائمة وجاءت كالآتي:

حراسة المرمة: أحمد الشناوي (أحمد الشناوي) – علي لطفي (زد) – محمود جاد (بيراميدز) – عصام ثروت (المصري)

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – أحمد سامي (بيراميدز) – محمود رزق (مودرن سبورت) – علي الفيل (مودرن سبورت) – مصطفى العش (الأهلي) – عمر جابر (الزمالك) – كريم فؤاد (الأهلي) – كريم حافظ (بيراميدز) – يحيى زكريا (غزل المحلة)

خط الوسط: محمد النني (الجزيرة الإماراتي) – أكرم توفيق (الشمال القطري) – عمرو السولية (سيراميكا كليوباترا) – أحمد عاطف "قطة" (بيراميدز) – عمر الساعي (المصري) – غنام محمد (مودرن سبورت) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – ميدو جابر (المصري)

خط الهجوم: مروان حمدي (بيراميدز) – ناصر منسي (الزمالك) – حسام حسن (مودرن سبورت) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى سعد (زد) – محمود عبد الحفيظ "زلاكة" (بيراميدز)