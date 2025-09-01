كرة يد - برميات الترجيح.. الدرع يتوج بلقب السوبر الإسباني البرتغالي مع برشلونة

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 10:39

كتب : FilGoal

فريق برشلونة - كرة يد

توج فريق برشلونة لرجال كرة اليد بلقب السوبر الإسباني البرتغالي بعد الفوز على فريق لشبونة.

ويقود برشلونة، سيف الدرع المنضم حديثا إلى الفريق الكتالوني هذا الصيف.

بينما يلعب محمد علي حارس مرمى منتخب مصر ضمن صفوف لشبونة البرتغالي.

وكان الوقت الأصلي من المباراة قد انتهى بالتعادل 31-31 في مواجهة مثيرة بين الطرفين.

لكن حسم برشلونة اللقب برميات الترجيح بنتيجة 4-3.

وتوج سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد بثاني ألقابه مع فريقه الجديد برشلونة بعد حصد اللقب الأول قبل أيام.

فقد حصد برشلونة لقب كأس كتالونيا بالفوز على جرانوليرز.

يذكر أن محمد علي حقق كأس السوبر البرتغالي لكرة اليد على حساب بورتو قبل أيام.

وسبق لمحمد علي تحقيق السوبر في العام الماضي، كما توج بالدوري البرتغالي.

وبذلك حصد الحارس بطولته الثالثة مع فريقه.

يذكر أن محمد علي انضم إلى سبورتنج لشبونة في صيف 2024.

