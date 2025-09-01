بعد رحيل إيزاك.. ذا صن: نيوكاسل يفكر في ضم جاكسون من تشيلسي

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 10:34

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون

يفكر نادي نيوكاسل في إتمام صفقة ضم نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب قريبا من الانتقال إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لكن أبلغ نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره الألماني بأنه لن يكمل تفاصيل انتقال السنغالي نيكولاس جاكسون للبافاري.

ويأتي ذلك بعد تعرض ليام ديلاب مهاجم تشيلسي للإصابة.

وكشفت صحيفة ذا صن أن نيوكاسل يضع نيكولاس جاكسون كخيار محتمل لضمه في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

وكان نيوكاسل قد أتم اتفاقه مع ليفربول على انتقال ألكسندر إيزاك مقابل 130 مليون جنيه إسترليني.

وأشار التقرير إلى أن جاكسون لا يريد العودة على تشيلسي حتى بعد فشل انتقاله إلى صفوف بايرن ميونيخ.

وكان ناديا تشيلسي وبايرن ميونيخ قد توصلا لاتفاق على إعارة السنغالي جاكسون مقابل 15 مليون يورو. وتتضمن الصفقة خيار الشراء مقابل 80 مليون ونسبة من إعادة البيع.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة..

كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

وكان جاكسون لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

