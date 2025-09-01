هل اقترب دوناروما من مانشستر سيتي؟.. رومانو: إيدرسون إلى فنربخشة

الإثنين، 01 سبتمبر 2025 - 10:23

كتب : FilGoal

إيدرسون

توصل نادي فنربخشة التركي لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن إتمام صفقة إيدرسون حارس مرمى الفريق.

ويأتي ذلك بعد أيام من رفض مانشستر سيتي عرض جالاتاسراي لضم الحارس هذا الصيف.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن مانشستر سيتي قد وافق على العرض المقدم من فنربخشة.

وأشار رومانو إلى أن مانشستر سيتي تلقى عرضا من فنربخشة لضم إيدرسون مقابل ما يقارب من 13 أو 14 مليون يورو.

ووافق مانشستر سيتي على العرض بعد موافقة اللاعب نفسه على الشروط الشخصية مع النادي التركي.

وبذلك يقترب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان أكثر من مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي لم ينفِ اهتمامه بضم دوناروما، لكنه يفضل الاحتفاظ بإيدرسون، وفقا للتقرير.

وكان البرازيلي الحارس الأول في النادي على مدار السنوات الـ8 الماضية، ويعتزم تمديد هذه الفترة إلى 9 سنوات.

وتعاقد مانشستر سيتي مع جيمس ترافورد من بيرنلي قبل أسبوعين، على أمل تولي المسؤولية عندما ينتهي عقد إيدرسون البالغ من العمر 31 عامًا الصيف المقبل.

وزادت هذه التكهنات من حالة عدم اليقين المحيطة بمانشستر سيتي مع بداية الموسم الجديد.

